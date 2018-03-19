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Опубликовано 19 марта 2018, 07:42

Casio возродит игровой калькулятор

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

На новом устройстве можно будет запустить одну из самых популярных игр в мире — Space Invaders.

Компания Casio решила следовать моде на ретро-гаджеты и возобновляет производство игрового калькулятора MG-880. Оригинальная версия устройства вышла в 1980 году.

Новая модель получит название SL-880. Отличительная черта — увеличенный дисплей и солнечная панель для подзарядки аккумулятора. На калькуляторе можно будет сыграть в Space Invaders.

Также калькулятор может воспроизводить простые мелодии и, само собой, выполнять все необходимые вычисления. Casio MG-880 поступит в продажу на этой неделе. Цена — 19 долларов.

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Сергей Сурепин
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