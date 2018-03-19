Casio возродит игровой калькулятор

На новом устройстве можно будет запустить одну из самых популярных игр в мире — Space Invaders.

Компания Casio решила следовать моде на ретро-гаджеты и возобновляет производство игрового калькулятора MG-880. Оригинальная версия устройства вышла в 1980 году.

Новая модель получит название SL-880. Отличительная черта — увеличенный дисплей и солнечная панель для подзарядки аккумулятора. На калькуляторе можно будет сыграть в Space Invaders.