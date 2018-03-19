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Опубликовано 19 марта 2018, 08:02

Популярный российский стример поскользнулся, ударился головой о бордюр и умер

Фото &copy; VK/G. Angelos TV

Фото © VK/G. Angelos TV

Умер известный стример по игре World of Tanks Сергей Спиров. Он известен под псевдонимом Gabriel Angelos.

26-летний стример поскользнулся и погиб от удара головой о бордюр. Эту информацию подтвердил брат погибшего.

Похороны пройдут 20 марта в Уфе. Это уже второй случай смерти стримера World of Tanks за наступивший год и третий за последние два.

В конце 2017 года умер стример Сергей Аксёнов, причина — осколок разбитого стеклянного шкафа. Мужчина скончался, отмечая победу в игре, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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