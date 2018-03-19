Популярный российский стример поскользнулся, ударился головой о бордюр и умер
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Умер известный стример по игре World of Tanks Сергей Спиров. Он известен под псевдонимом Gabriel Angelos.
26-летний стример поскользнулся и погиб от удара головой о бордюр. Эту информацию подтвердил брат погибшего.
Похороны пройдут 20 марта в Уфе. Это уже второй случай смерти стримера World of Tanks за наступивший год и третий за последние два.
В конце 2017 года умер стример Сергей Аксёнов, причина — осколок разбитого стеклянного шкафа. Мужчина скончался, отмечая победу в игре, будучи в состоянии алкогольного опьянения.