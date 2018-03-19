Популярный российский стример поскользнулся, ударился головой о бордюр и умер

Умер известный стример по игре World of Tanks Сергей Спиров. Он известен под псевдонимом Gabriel Angelos.

26-летний стример поскользнулся и погиб от удара головой о бордюр. Эту информацию подтвердил брат погибшего.

Похороны пройдут 20 марта в Уфе. Это уже второй случай смерти стримера World of Tanks за наступивший год и третий за последние два.