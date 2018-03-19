Девушки из России стали лучшими киберспортсменками мира

Соревнования WESG 2017 CS:GO — Female проходили в Китае с 15 по 17 марта 2018 года.

Команда Russian Forces обыграла LLG Gaming в финале WESG 2017 CS:GO — Female. Счёт в матче составил 2:1. За победу российская команда получила 100 тысяч долларов.

В полуфинале россиянки оказались сильнее шведской сборной, обыграв команду со счётом 2:0. Также девушки из России заняли первое место в групповом этапе.