Девушки из России стали лучшими киберспортсменками мира
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Соревнования WESG 2017 CS:GO — Female проходили в Китае с 15 по 17 марта 2018 года.
Команда Russian Forces обыграла LLG Gaming в финале WESG 2017 CS:GO — Female. Счёт в матче составил 2:1. За победу российская команда получила 100 тысяч долларов.
В полуфинале россиянки оказались сильнее шведской сборной, обыграв команду со счётом 2:0. Также девушки из России заняли первое место в групповом этапе.
Состав российской сборной: Анна Ant1ka Ананикова, Ксения vilga Клюенкова, Алёна AileY Бордукова, Анастасия Nast1a Евдокина, Алёна Candy Куваева.