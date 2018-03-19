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Опубликовано 19 марта 2018, 08:42

Девушки из России стали лучшими киберспортсменками мира

Фото &copy; Flickr/Sergey Galyonkin

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Соревнования WESG 2017 CS:GO — Female проходили в Китае с 15 по 17 марта 2018 года.

Команда Russian Forces обыграла LLG Gaming в финале WESG 2017 CS:GO — Female. Счёт в матче составил 2:1. За победу российская команда получила 100 тысяч долларов.

В полуфинале россиянки оказались сильнее шведской сборной, обыграв команду со счётом 2:0. Также девушки из России заняли первое место в групповом этапе.

Состав российской сборной: Анна Ant1ka Ананикова, Ксения vilga Клюенкова, Алёна AileY Бордукова, Анастасия Nast1a Евдокина, Алёна Candy Куваева.

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Сергей Сурепин
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