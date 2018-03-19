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Опубликовано 19 марта 2018, 09:03

Киберспортсмены из России выиграли чемпионат по Dota 2

Мировой финал турнира WESG 2017 по Dota 2 прошёл в Китае с 13 по 18 марта 2018 года.

Фото &copy; WESG&nbsp;

Фото © WESG 

Команда Team Russia обыграла paiN Gaming в финале WESG 2017 по Dota 2. Счёт в матче составил 2:1.

В предыдущих встречах команды победили Team Hellas и RockY соответственно. За победу в финале российская сборная получила 800 тысяч долларов.

В турнире принимали участие 30 команд из 32 заявленных. Общий призовой фонд — 1,5 миллиона долларов. Украинская сборная снялась с турнира из-за проблем с визами.

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Сергей Сурепин
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