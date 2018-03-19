Киберспортсмены из России выиграли чемпионат по Dota 2
Мировой финал турнира WESG 2017 по Dota 2 прошёл в Китае с 13 по 18 марта 2018 года.
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Команда Team Russia обыграла paiN Gaming в финале WESG 2017 по Dota 2. Счёт в матче составил 2:1.
В предыдущих встречах команды победили Team Hellas и RockY соответственно. За победу в финале российская сборная получила 800 тысяч долларов.
В турнире принимали участие 30 команд из 32 заявленных. Общий призовой фонд — 1,5 миллиона долларов. Украинская сборная снялась с турнира из-за проблем с визами.