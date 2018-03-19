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Регион
Опубликовано 19 марта 2018, 09:33

Россияне за год потратили на мобильные приложения полмиллиарда долларов

Фото &copy; Flickr/Wall Boat

Фото © Flickr/Wall Boat

Около 500 миллионов долларов (28,7 миллиарда рублей) в 2017 году потратили жители России на покупку мобильных приложений. Это на 40% больше, чем годом ранее.

Траты россиян вывели страну в пятёрку государств по наибольшему количеству загрузок приложений. По этому показателю Россия уступает только Китаю, Индии, США и Бразилии.

В топ-20 популярных приложений в России впервые попал китайский сервис ShareIt. Он позволяет обмениваться файлами через Wi-Fi. Большую часть рейтинга занимают отечественные программы. В числе лидеров — WhatsApp, VK, Viber, "Сбербанк онлайн" и "Юла".

Рост расходов объясняется постепенным исчезновением пиратства. Уровень трат россиян в мобильных приложениях всё ещё несопоставим по сравнению с электронной торговлей.

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Сергей Сурепин
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