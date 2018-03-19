Володин назвал высокую явку признаком ответственного отношения к будущему страны

Отметим, что, по предварительным данным, явка избирателей на выборах президента России составила 67,4%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил удовлетворение тем фактом, что абсолютное большинство граждан страны воспользовалось правом выбора. По словам политика, высокая явка на избирательные участки говорит об активной гражданской позиции нашего общества.

— Высокий процент явки — свидетельство ответственного отношения общества к будущему нашей страны, — заявил Володин журналистам.

Он отдельно отметил, что россиянам пришлось делать свой выбор в условиях "беспрецедентного давления на нашу страну".

— Это и попытки дискредитации России, санкции, оголтелая пропаганда со стороны западных СМИ, — перечислил спикер Госдумы.