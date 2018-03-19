"Гарантия движения России вперёд". Володин оценил победу Путина на выборах

По предварительным данным, действующий глава государства получил поддержку более 52,6 миллиона избирателей.

Победа действующего президента страны Владимира Путина на выборах президента РФ является гарантией движения России вперёд. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Победа Владимира Владимировича (Путина. — Прим. ред.) — это гарантия движения страны вперёд по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности. Победа Путина — это победа всех граждан России, — заявил Володин.

Ранее парламентарий высказывался о высокой явке на президентские выборы, назвав её признаком ответственного отношения к будущему страны.