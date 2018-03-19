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Регион
Опубликовано 19 марта 2018, 09:19

Новый фильм про Лару Крофт возглавил российский прокат по итогам выходных

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Приключенческий боевик "Tomb Raider: Лара Крофт" стал лидером российского проката по итогам выходных. Лента собрала 263,7 миллиона рублей.

Образ Лары Крофт в перезапуске киносерии про главную героиню компьютерных игр Tomb Raider воплотила шведская актриса Алисия Викандер. При этом в американском прокате фильм не смог обойти "Чёрную Пантеру".

Второе место в российском прокате занял отечественный фильм "Я худею" Алексея Нужного. Лента собрала 118,1 миллиона рублей. Третье место занял мультфильм "Шерлок Гномс". Он собрал 78 миллионов рублей.

Фантастический фильм "Излом времени" оказался на четвёртом месте. Лента заработала 50,5 миллиона рублей. При этом "Чёрная Пантера" собрала 40,5 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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