Новый фильм про Лару Крофт возглавил российский прокат по итогам выходных

Приключенческий боевик "Tomb Raider: Лара Крофт" стал лидером российского проката по итогам выходных. Лента собрала 263,7 миллиона рублей.

Образ Лары Крофт в перезапуске киносерии про главную героиню компьютерных игр Tomb Raider воплотила шведская актриса Алисия Викандер. При этом в американском прокате фильм не смог обойти "Чёрную Пантеру".

Второе место в российском прокате занял отечественный фильм "Я худею" Алексея Нужного. Лента собрала 118,1 миллиона рублей. Третье место занял мультфильм "Шерлок Гномс". Он собрал 78 миллионов рублей.