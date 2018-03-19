В Чехии будут преподавать историю с помощью самой скандальной игры 2018 года
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Учащихся университета будут знакомить со средневековой историей. Для этого будет использоваться игра Kingdom Come Deliverance.
Руководитель студии Warhorse Даниэль Вавра рассказал, что игру Kingdom Come Deliverance будут использовать в качестве учебного материала. Популярную RPG используют на одном из курсов в Масариковом университете.
Это один из самых известных вузов Чехии. Он был основан в 1919 году. Учебное заведение находится во втором по величине городе Чехии — Брно, расположенном на юго-востоке страны.
Разработчики лишний раз доказали, что в их игре используется исторически достоверная информация. Kingdom Come Deliverance вышла 13 февраля.