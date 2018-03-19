В Чехии будут преподавать историю с помощью самой скандальной игры 2018 года

Учащихся университета будут знакомить со средневековой историей. Для этого будет использоваться игра Kingdom Come Deliverance.

Руководитель студии Warhorse Даниэль Вавра рассказал, что игру Kingdom Come Deliverance будут использовать в качестве учебного материала. Популярную RPG используют на одном из курсов в Масариковом университете.

Это один из самых известных вузов Чехии. Он был основан в 1919 году. Учебное заведение находится во втором по величине городе Чехии — Брно, расположенном на юго-востоке страны.