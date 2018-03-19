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Опубликовано 19 марта 2018, 12:04

В Чехии будут преподавать историю с помощью самой скандальной игры 2018 года

Фото &copy; Warhorse

Фото © Warhorse

Учащихся университета будут знакомить со средневековой историей. Для этого будет использоваться игра Kingdom Come Deliverance.

Руководитель студии Warhorse Даниэль Вавра рассказал, что игру Kingdom Come Deliverance будут использовать в качестве учебного материала. Популярную RPG используют на одном из курсов в Масариковом университете.

Это один из самых известных вузов Чехии. Он был основан в 1919 году. Учебное заведение находится во втором по величине городе Чехии — Брно, расположенном на юго-востоке страны.

Разработчики лишний раз доказали, что в их игре используется исторически достоверная информация. Kingdom Come Deliverance вышла 13 февраля.

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Сергей Сурепин
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