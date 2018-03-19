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Опубликовано 19 марта 2018, 12:34

Microsoft побила мировой рекорд Гиннеса в рамках рекламы игры о пиратах

Фото: &copy;&nbsp;Microsoft

Фото: © Microsoft

Дэвид "Пуля" Смит побил собственный мировой рекорд Гиннеса. Он преодолел наибольшее расстояние в качестве "человека-пушечного ядра".

Это удалось сделать в рамках презентации новой игры компании Microsoft. Речь идёт о симуляторе жизни пирата Sea of Thieves. Игра доступна на ПК и Xbox One.

Дэвид поднялся в воздух на 195 футов. Он вылетел из пиратского бластера Xbox — пушки длиной 34 фута. Рекорд был поставлен на стадионе Реймонда Джеймса.

Напомним, предыдущий рекорд также принадлежал Смиту. Его результат был 193,8 футов.

Игра Sea of Thieves выходит 20 марта.

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Сергей Сурепин
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