Microsoft побила мировой рекорд Гиннеса в рамках рекламы игры о пиратах

Дэвид "Пуля" Смит побил собственный мировой рекорд Гиннеса. Он преодолел наибольшее расстояние в качестве "человека-пушечного ядра".

Это удалось сделать в рамках презентации новой игры компании Microsoft. Речь идёт о симуляторе жизни пирата Sea of Thieves. Игра доступна на ПК и Xbox One.

Дэвид поднялся в воздух на 195 футов. Он вылетел из пиратского бластера Xbox — пушки длиной 34 фута. Рекорд был поставлен на стадионе Реймонда Джеймса.

Напомним, предыдущий рекорд также принадлежал Смиту. Его результат был 193,8 футов.