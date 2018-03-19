Бывший футболист "Барселоны" займётся развитием киберспорта в Южной Америке
Хавьер Маскерано стал не первым футболистом, который заинтересовался киберспортом.
Фото © AP Photo/Matthias Schrader
Бывший игрок футбольного клуба "Барселона" Хавьер Маскерано будет развивать киберспорт в Южной Америке. С этой целью он заключил соглашение с киберспортивным агентством eSports Planet.
Я знаю о популярности киберспорта в Северной Америке, Европе и Азии. Южная Америка — очень перспективный регион. Я уверен в возможностях агентства. Они хотят сотрудничать с разными партнёрами, чтобы стать одним из лидеров сферы в Южной Америке
Хавьер Маскерано
Хавьер Маскерано стал не первым футболистом, который заинтересовался киберспортом. Ранее его коллега по команде Жерар Пике создал собственную лигу по симулятору PES 2018. При этом Андре Гомес стал одним из инвесторов организации G2 Esports.
Напомним, Маскерано начал профессиональную карьеру в 2003 году. С 2010 по 2018 год аргентинец выступал за футбольный клуб "Барселона". В начале 2018 года футболист перешёл в китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун".