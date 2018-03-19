Бывший футболист "Барселоны" займётся развитием киберспорта в Южной Америке

Бывший игрок футбольного клуба "Барселона" Хавьер Маскерано будет развивать киберспорт в Южной Америке. С этой целью он заключил соглашение с киберспортивным агентством eSports Planet.

Я знаю о популярности киберспорта в Северной Америке, Европе и Азии. Южная Америка — очень перспективный регион. Я уверен в возможностях агентства. Они хотят сотрудничать с разными партнёрами, чтобы стать одним из лидеров сферы в Южной Америке Хавьер Маскерано

Хавьер Маскерано стал не первым футболистом, который заинтересовался киберспортом. Ранее его коллега по команде Жерар Пике создал собственную лигу по симулятору PES 2018. При этом Андре Гомес стал одним из инвесторов организации G2 Esports.