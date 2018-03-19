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Регион
Опубликовано 19 марта 2018, 17:01

Слуцкий прокомментирует футбольный матч Россия — Бразилия

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Бывший наставник сборной России по футболу — 46-летний Леонид Слуцкий на время сменит специализацию и станет журналистом.

Как информирует пресс-служба Первого канала, Слуцкий в команде с известным спортивным обозревателем Кириллом Дементьевым прокомментирует товарищескую игру сборной России против Бразилии.

— Игру Россия — Бразилия на Первом канале будут комментировать Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий, — гласит сообщение.

Матч Россия — Бразилия состоится 23 марта в "Лужниках", старт трансляции — в 19:00 по московскому времени.

Напомним, летом 2015 года Слуцкий стал главным тренером сборной России и покинул пост через год. Ранее стало известно, что российский специалист возглавил голландский "Витесс".

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Иван Линник
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