Слуцкий прокомментирует футбольный матч Россия — Бразилия
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Бывший наставник сборной России по футболу — 46-летний Леонид Слуцкий на время сменит специализацию и станет журналистом.
Как информирует пресс-служба Первого канала, Слуцкий в команде с известным спортивным обозревателем Кириллом Дементьевым прокомментирует товарищескую игру сборной России против Бразилии.
— Игру Россия — Бразилия на Первом канале будут комментировать Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий, — гласит сообщение.
Матч Россия — Бразилия состоится 23 марта в "Лужниках", старт трансляции — в 19:00 по московскому времени.
Напомним, летом 2015 года Слуцкий стал главным тренером сборной России и покинул пост через год. Ранее стало известно, что российский специалист возглавил голландский "Витесс".