Слуцкий прокомментирует футбольный матч Россия — Бразилия

Бывший наставник сборной России по футболу — 46-летний Леонид Слуцкий на время сменит специализацию и станет журналистом.

Как информирует пресс-служба Первого канала, Слуцкий в команде с известным спортивным обозревателем Кириллом Дементьевым прокомментирует товарищескую игру сборной России против Бразилии. — Игру Россия — Бразилия на Первом канале будут комментировать Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий, — гласит сообщение.

Матч Россия — Бразилия состоится 23 марта в "Лужниках", старт трансляции — в 19:00 по московскому времени.