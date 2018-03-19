Стала известна дата начала съёмок пятого "Индианы Джонса"

По словам Стивена Спилберга, он всегда рад, когда у него появляется возможность поработать над кино в Великобритании.

Съёмки нового фильма "Индиана Джонс" начнутся в апреле 2019 года. При этом исполнитель главной роли не изменится.

Съёмки пройдут в Великобритании. Сейчас франшиза находится в распоряжении компании Disney. Главную роль сыграет Харрисон Форд, которому к тому моменту исполнится 76 лет. При этом режиссёру Стивену Спилбергу будет 72 года.