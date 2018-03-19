Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 марта 2018, 14:25

Стала известна дата начала съёмок пятого "Индианы Джонса"

Кадр фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы"/ © Кинопоиск

По словам Стивена Спилберга, он всегда рад, когда у него появляется возможность поработать над кино в Великобритании.

Съёмки нового фильма "Индиана Джонс" начнутся в апреле 2019 года. При этом исполнитель главной роли не изменится.

Съёмки пройдут в Великобритании. Сейчас франшиза находится в распоряжении компании Disney. Главную роль сыграет Харрисон Форд, которому к тому моменту исполнится 76 лет. При этом режиссёру Стивену Спилбергу будет 72 года.

Напомним, четвёртая часть "Индианы Джонса" собрала в мировом прокате практически 800 миллионов долларов. Предполагается, что пятая часть выйдет в прокат 20 июля 2020 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Стивен Спилберг
  • Disney
  • индианаджонс
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar