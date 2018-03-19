МИД Швеции вызвал посла РФ из-за дела Скрипаля

Посла РФ вызвали в Министерство иностранных дел Швеции. Встречу назначили на 20 марта. В пресс-службе внешнеполитического ведомства заявили, что вызов связан с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

— Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Обсуждения не раскрываются, — отмечают в ведомстве.

Напомним, Мария Захарова заявила, что нервно-паралитическое вещество, которое фигурирует в деле Скрипаля, могло быть создано в Швеции, Чехии или Словакии.