МИД Швеции вызвал посла РФ из-за дела Скрипаля
Флаг Швеции. Фото: © flickr/Tony Webster
Посла РФ вызвали в Министерство иностранных дел Швеции. Встречу назначили на 20 марта. В пресс-службе внешнеполитического ведомства заявили, что вызов связан с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
— Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Обсуждения не раскрываются, — отмечают в ведомстве.
Напомним, Мария Захарова заявила, что нервно-паралитическое вещество, которое фигурирует в деле Скрипаля, могло быть создано в Швеции, Чехии или Словакии.
Об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осуждённого в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, стало известно 5 марта. Британские власти утверждают, что за этим стоит Россия. В Москве обвинения отрицают.