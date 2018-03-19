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Регион
Опубликовано 19 марта 2018, 20:20

Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии

Предполагается, что выборы главы государства страны состоятся уже в середине текущего года.

Сейф аль-Ислам Каддафи — сын экс-лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи — выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии. Об этом сообщил его представитель Айман Бурас.

— Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны, — сказал Бурас, называющий себя уполномоченным Сейф аль-Ислама Каддафи по политическим вопросам.

Напомним, о планах сына Каддафи побороться за пост президента стало известно ещё в декабре прошлого года.

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Екатерина Михайлова
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