Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии
Предполагается, что выборы главы государства страны состоятся уже в середине текущего года.
Сейф аль-Ислам Каддафи — сын экс-лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи — выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии. Об этом сообщил его представитель Айман Бурас.
— Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны, — сказал Бурас, называющий себя уполномоченным Сейф аль-Ислама Каддафи по политическим вопросам.
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Напомним, о планах сына Каддафи побороться за пост президента стало известно ещё в декабре прошлого года.