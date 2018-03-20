Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 в России
Болельщики сборной Исландии по футболу. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
По данным СМИ, правительство страны может пойти на этот шаг в знак солидарности с Великобританией.
Власти Исландии обсуждают возможность бойкота Чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Об этом сообщает icenews.is.
— Когда так много глаз приковано к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решение пока не принято. Мы всё ещё обсуждаем, — приводит издание слова министра иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Отмечается, что бойкот могут устроить не футболисты, а официальные представители страны.