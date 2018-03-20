Последнего самца северного белого носорога усыпили, чтобы избавить от мучений

Вместе с кончиной животного биологи потеряли последнюю надежду возродить популяцию редкого подвида носорогов.

В понедельник, 19 марта, в Кении усыпили 44-летнего Судана — последнего самца северного белого носорога из Кении из-за тяжёлой болезни. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщает организация Helping Rhinos.

— Мы с тяжёлым сердцем сообщаем, что Судан, последний самец северного белого носорога, скончался вчера после того, как его состояние значительно ухудшилось, — говорится в сообщении.

SAD ANNOUNCEMENT. It is with a heavy heart that we share the news that Sudan, the last male northern white #rhino, passed away yesterday after his condition worsened significantly. Read #SudansLegacy here: https://t.co/OUUukx5N7U #RememberingSudan pic.twitter.com/zrtuaDywBR — Helping Rhinos (@HelpingRhinos) 20 марта 2018 г.

Представители организации рассказали, что последние сутки жизни Судана прошли в мучениях из-за инфекций: носорог от боли не мог подняться на ноги. Чтобы избавить животное от невыносимой боли, Служба охраны дикой природы Кении приняла решение сделать ему эвтаназию.

В связи с кончиной Судана, единственного самца из его подвида, сотрудники заповедника Ol Pejeta, где он содержался, выразили благодарность за то, что редкий носорог умер от старости, а не от рук браконьеров.