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Регион
Опубликовано 20 марта 2018, 10:04

Последнего самца северного белого носорога усыпили, чтобы избавить от мучений

Вместе с кончиной животного биологи потеряли последнюю надежду возродить популяцию редкого подвида носорогов.

В понедельник, 19 марта, в Кении усыпили 44-летнего Судана — последнего самца северного белого носорога из Кении из-за тяжёлой болезни. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщает организация Helping Rhinos.

— Мы с тяжёлым сердцем сообщаем, что Судан, последний самец северного белого носорога, скончался вчера после того, как его состояние значительно ухудшилось, — говорится в сообщении.

Представители организации рассказали, что последние сутки жизни Судана прошли в мучениях из-за инфекций: носорог от боли не мог подняться на ноги. Чтобы избавить животное от невыносимой боли, Служба охраны дикой природы Кении приняла решение сделать ему эвтаназию.

В связи с кончиной Судана, единственного самца из его подвида, сотрудники заповедника Ol Pejeta, где он содержался, выразили благодарность за то, что редкий носорог умер от старости, а не от рук браконьеров.

Напомним, последними представительницами этого подвида носорогов остались Наджин и Фату. Когда они умрут, северные белые носороги исчезнут окончательно, так и не оставив потомства.

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Екатерина Михайлова
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