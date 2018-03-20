Facebook запускает "убийцу" Twitch и YouTube

Социальная сеть продолжает адаптироваться под геймеров и поклонников прямых трансляций.

Facebook составит конкуренцию YouTube и Twitch. Социальная сеть запускает стриминг-платформу для игр. Сервис будет поддерживать подарки и пожертвования.

Функция стриминга не только добавит возможность транслировать игры непосредственно на своей странице, но также будет ряд других преимуществ. Например, зрители смогут платить игрокам за происходящее. Также разработчики предусмотрели возможность дарить подарки посетителям трансляций.