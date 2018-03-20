Босс, а не физрук. Слуцкий указал, чем отличаются российский и английский футбол

Бывший главный тренер "Халл Сити" рассказал о своём опыте работы в Англии и трудностях с изучением языка.

Бывший тренер московского футбольного клуба ЦСКА и английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий стал гостем программы "Вечерний Ургант". В рамках интервью он назвал основное отличие российского футбола от английского. По мнению Слуцкого, всё дело — в отношении к тренеру.

— Если Англия — родина футбола, то у нас родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать. Для них тренер — вершина, босс. Можно было проводить на них опыты — всё делали. Там с этим проще, для них тренер — очень уважаемый человек, для наших игроков — физрук, — с иронией посетовал он.

Однако были во время работы Слуцкого в Англии и свои сложности. В частности, речь идёт об изучении английского языка. Со Слуцким занимались специалисты специализированной школы в Винчестере.

— В этой школе ты занимаешься восемь часов в день с преподавателем один на один. У тебя забирают все гаджеты, все-все-все. Если ты в конце концов хочешь хоть с кем-то иногда поговорить, ты вынужден это сделать на английском языке. Другого варианта нет, — рассказал футбольный специалист.