Сцену после титров в новом фильме "Лара Крофт" не придётся долго ждать
15 марта в прокат вышел приключенческий боевик с Алисией Викандер в главной роли.
Кадр фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"/ © Кинопоиск
Поклонников серии интересовал один вопрос: стоит ли оставаться в зале до конца титров? Дело в том, что особенностью новых фильмов стали сцены, которые показывают для самых терпеливых — в самом конце картины.
Фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" не стал исключением. Небольшая сцена находится перед началом обычных титров, сразу же после кинематографической заставки с логотипом Tomb Raider.
Авторы ленты решили показать, как главная героиня возвращается в Лондон, где проживала до того, как отправилась в своё приключение. Задача Лары Крофт — вернуть семейную реликвию, которую она сдала в ломбард, чтобы организовать соответствующую экспедицию.