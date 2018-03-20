Сцену после титров в новом фильме "Лара Крофт" не придётся долго ждать

Поклонников серии интересовал один вопрос: стоит ли оставаться в зале до конца титров? Дело в том, что особенностью новых фильмов стали сцены, которые показывают для самых терпеливых — в самом конце картины.

Фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" не стал исключением. Небольшая сцена находится перед началом обычных титров, сразу же после кинематографической заставки с логотипом Tomb Raider.