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Опубликовано 20 марта 2018, 10:04

Сцену после титров в новом фильме "Лара Крофт" не придётся долго ждать

15 марта в прокат вышел приключенческий боевик с Алисией Викандер в главной роли.

Кадр фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"/ © Кинопоиск

Поклонников серии интересовал один вопрос: стоит ли оставаться в зале до конца титров? Дело в том, что особенностью новых фильмов стали сцены, которые показывают для самых терпеливых — в самом конце картины.

Фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" не стал исключением. Небольшая сцена находится перед началом обычных титров, сразу же после кинематографической заставки с логотипом Tomb Raider.

Авторы ленты решили показать, как главная героиня возвращается в Лондон, где проживала до того, как отправилась в своё приключение. Задача Лары Крофт — вернуть семейную реликвию, которую она сдала в ломбард, чтобы организовать соответствующую экспедицию.

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Сергей Сурепин
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