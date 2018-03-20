Minecraft стала причиной эвакуации 400 британских школ
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Всё дело в том, что поступили угрозы о бомбах от имени провайдера серверов популярной видеоигры.
19 марта в учебные заведения Великобритании поступили сообщения о заложенных бомбах. Злоумышленники заявили, что отправили в школы своих людей, которые начинены взрывчаткой.
Мы послали в школу студента с бомбой. Она взорвётся через три часа, если вы не перешлёте пять тысяч долларов по адресу payment@veltpvp.com.
Из сообщения, отправленного в школы
VeltPvP — это американская компания, которая обслуживает сервера с игрой Minecraft. Скорее всего, угрозы о бомбах должны были привлечь внимание полиции к соответствующей компании.
Затем представители VeltPvP рассказали, что не имеют отношения к угрозам о бомбах. Полиция посетила все 400 школ и не нашла следов бомб.
Причиной рассылки угроз, как рассказал злоумышленник, стала политика компании VeltPvP, которой он оказался недоволен. По словам кибермошенника, фирма организовывала DDoS-атаки на конкурентов.