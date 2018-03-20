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Опубликовано 20 марта 2018, 10:34

Minecraft стала причиной эвакуации 400 британских школ

Фото &copy;&nbsp;Mojang&nbsp;

Фото © Mojang 

Всё дело в том, что поступили угрозы о бомбах от имени провайдера серверов популярной видеоигры.

19 марта в учебные заведения Великобритании поступили сообщения о заложенных бомбах. Злоумышленники заявили, что отправили в школы своих людей, которые начинены взрывчаткой.

Мы послали в школу студента с бомбой. Она взорвётся через три часа, если вы не перешлёте пять тысяч долларов по адресу payment@veltpvp.com.

Из сообщения, отправленного в школы

VeltPvP — это американская компания, которая обслуживает сервера с игрой Minecraft. Скорее всего, угрозы о бомбах должны были привлечь внимание полиции к соответствующей компании.

Затем представители VeltPvP рассказали, что не имеют отношения к угрозам о бомбах. Полиция посетила все 400 школ и не нашла следов бомб.

Причиной рассылки угроз, как рассказал злоумышленник, стала политика компании VeltPvP, которой он оказался недоволен. По словам кибермошенника, фирма организовывала DDoS-атаки на конкурентов.

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Сергей Сурепин
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