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Регион
Опубликовано 20 марта 2018, 09:02

Мобильная PlayerUnknown’s Battlegrounds официально вышла в России и бесплатно

Фото: &copy; Flickr/Kārlis Dambrāns

Фото: © Flickr/Kārlis Dambrāns

Официальная мобильная версия самого популярного шутера 2017 года теперь доступна за пределами Китая.

Мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds — это полноценный аналог PUBG на Unreal Engine. Единственное изменение — урезанная графика. Игра доступна на iOS и Android.

Разработчики китайской компании для запуска своей игры требуют iPhone 6 и iOS 9. В отличие от основной игры, мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds бесплатна для скачивания.

Игра занимает около 900 мегабайт. Разработчикам удалось сохранить масштаб оригинала. Размер карты — 8 на 8 километров, а принять участие в поединке могут 100 человек.

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Сергей Сурепин
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