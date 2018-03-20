Мобильная PlayerUnknown’s Battlegrounds официально вышла в России и бесплатно

Официальная мобильная версия самого популярного шутера 2017 года теперь доступна за пределами Китая.

Мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds — это полноценный аналог PUBG на Unreal Engine. Единственное изменение — урезанная графика. Игра доступна на iOS и Android.

Разработчики китайской компании для запуска своей игры требуют iPhone 6 и iOS 9. В отличие от основной игры, мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds бесплатна для скачивания.