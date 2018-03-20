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Регион
Опубликовано 20 марта 2018, 09:29

Профессионального киберспортсмена обвинили в фашизме

Игрока Лиги Overwatch заставили удалить из "Твиттера" картинку с мемом "Лягушонок Пепе".

Фото: &copy; twitter@sinatraa

Фото: © twitter@sinatraa

18 марта в честь своего 18-летия профессиональный киберспортсмен Джей Вон (псевдоним — sinatraa) опубликовал в своём "твиттере" изображение с мемом "Лягушонок Пепе". Персонаж был в праздничном колпаке.

Вскоре он удалил запись, отметив, что сделал это не по своей воле. Убрать картинку из социальной сети попросила компания Blizzard, обратившись к команде Вона — San Francisco Shock.

Дело в том, что мем "Лягушонок Пепе" ассоциируется в США с движением "альтернативных правых". Разработчики игры Overwatch пристально следят за тем, чтобы ни фанаты, ни игроки официальной лиги не использовали символ фашизма.

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Сергей Сурепин
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