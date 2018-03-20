Профессионального киберспортсмена обвинили в фашизме
Игрока Лиги Overwatch заставили удалить из "Твиттера" картинку с мемом "Лягушонок Пепе".
Фото: © twitter@sinatraa
18 марта в честь своего 18-летия профессиональный киберспортсмен Джей Вон (псевдоним — sinatraa) опубликовал в своём "твиттере" изображение с мемом "Лягушонок Пепе". Персонаж был в праздничном колпаке.
Вскоре он удалил запись, отметив, что сделал это не по своей воле. Убрать картинку из социальной сети попросила компания Blizzard, обратившись к команде Вона — San Francisco Shock.
Дело в том, что мем "Лягушонок Пепе" ассоциируется в США с движением "альтернативных правых". Разработчики игры Overwatch пристально следят за тем, чтобы ни фанаты, ни игроки официальной лиги не использовали символ фашизма.