Школьников Петербурга досрочно отправят на каникулы из-за гриппа
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Согласно графику, весенний перерыв в занятиях должен был начаться в субботу, 24 марта.
Все школы Санкт-Петербурга досрочно уходят на каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.
— В соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора увеличивается срок весенних каникул с 21 марта по 1 апреля, а также отменяются все массовые культурные, развлекательные и иные мероприятия для детей, — сказали в ведомстве в комментарии ТАСС.
По данным местного управления Роспотребнадзора, за период с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом превысила допустимый уровень на 63,5%. При этом среди школьников 7–14 лет — на 54,6%, среди петербуржцев старше 15 лет — на 85,6%.