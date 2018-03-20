Согласно графику, весенний перерыв в занятиях должен был начаться в субботу, 24 марта.

Все школы Санкт-Петербурга досрочно уходят на каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

— В соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора увеличивается срок весенних каникул с 21 марта по 1 апреля, а также отменяются все массовые культурные, развлекательные и иные мероприятия для детей, — сказали в ведомстве в комментарии ТАСС.