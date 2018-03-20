Согласно документу, криптовалюта и токен не являются законным средством платежа. Зато их можно будет обменять на реальные деньги — правда, только через специальных операторов.

В Госдуму внесён законопроект "О цифровых финансовых активах", разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина. Документ размещён в электронной базе данных парламента.

Законопроект вводит определения криптовалюты и токена как цифровых финансовых активов. При этом отмечается, что они не являются законными платёжными средствами в России.

Все сделки с криптовалютой авторы документа предлагают осуществлять через специальных операторов обмена, которыми могут стать только юридические лица. В частности, законопроект позволяет совершать обмен токенов на рубли или иностранную валюту только через таких операторов. Эта мера поможет бороться с отмыванием доходов и финансированием террористов через сделки с виртуальной валютой.

Что касается "деятельности, направленной на создание криптовалют", или, проще говоря, майнинга, — то это будет признаваться предпринимательской деятельностью, если энергопотребление за три месяца превысит установленные правительством лимиты.