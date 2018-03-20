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Опубликовано 20 марта 2018, 13:40

В Google Play теперь можно открывать игры без их установки

Разработчики компании усовершенствовали технологию Instant Apps и представили совместимые с ней игры.

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Google анонсировала выход технологии Instant Apps на Game Developers Conference 2018. Программа позволит запускать игры и приложения из Google Play Market без установки на смартфон.

Суть технологии в том, чтобы пользователь мог протестировать игру и решить, стоит ли её устанавливать на устройство. Напомним, Google впервые заговорила об Instant Apps в 2016 году, а в 2017-м появились первые приложения, доступные для запуска без установки.

Сейчас в магазине приложений для Android есть лишь несколько игр и приложений с возможностью запуска без установки. На конференции разработчики Google представили новую систему игр с такой возможностью. В неё входят Clash Royale, Words with Friends 2 и Bubble Witch 3 Saga.

Напомним, недавно разработчики серьёзно обновили магазин приложений. Существеннее всего были обновлены дизайн и система скриншотов.

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Денис Марков
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