В Google Play теперь можно открывать игры без их установки

Google анонсировала выход технологии Instant Apps на Game Developers Conference 2018. Программа позволит запускать игры и приложения из Google Play Market без установки на смартфон.

Суть технологии в том, чтобы пользователь мог протестировать игру и решить, стоит ли её устанавливать на устройство. Напомним, Google впервые заговорила об Instant Apps в 2016 году, а в 2017-м появились первые приложения, доступные для запуска без установки.

Сейчас в магазине приложений для Android есть лишь несколько игр и приложений с возможностью запуска без установки. На конференции разработчики Google представили новую систему игр с такой возможностью. В неё входят Clash Royale, Words with Friends 2 и Bubble Witch 3 Saga.