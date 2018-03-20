Володин: Оголтелая информкампания против РФ сплотила избирателей вокруг Путина

Информационная кампания из-за границы, которую организовали против России, ещё больше сплотила граждан и избирателей вокруг президента страны Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Атаки, идущие из-за рубежа, развёрнутая оголтелая информационная кампания против нашей страны ещё больше сплотили граждан и избирателей вокруг Владимира Путина, почему он и получил такую поддержку, — заявил Володин по итогам Совета Думы.