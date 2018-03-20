Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2018, 13:20

Володин: Оголтелая информкампания против РФ сплотила избирателей вокруг Путина

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Информационная кампания из-за границы, которую организовали против России, ещё больше сплотила граждан и избирателей вокруг президента страны Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Атаки, идущие из-за рубежа, развёрнутая оголтелая информационная кампания против нашей страны ещё больше сплотили граждан и избирателей вокруг Владимира Путина, почему он и получил такую поддержку, — заявил Володин по итогам Совета Думы.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68%. Соответствующие данные приводятся ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Путин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar