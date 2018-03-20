Володин: Мэй стала агитатором, мобилизующим граждан России

Обвинения Москвы в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля ставили задачу расколоть российское общество, но британский премьер добилась обратного эффекта, считает спикер Госдумы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступив с необоснованными обвинениями в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, фактически сплотила российское общество перед президентскими выборами. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— В данном случае она, действительно, была таким агитатором, мобилизующим граждан нашей страны, потому что простить ей такие обвинения, не имеющие доказательной базы, было нельзя, — сказал Володин.

Он отметил, если брать политическую оценку произошедшего, это было вмешательство в избирательную кампанию.

— Эти обвинения ставили цель подорвать доверие, расколоть общество, но произошло обратное, — считает он.