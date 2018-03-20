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Регион
Опубликовано 20 марта 2018, 14:41

Создатели Hitman работают над "культовой классикой"

Независимую студию Sharkmob основали год назад пять ветеранов игровой индустрии. Все они работали длительное время над крупными проектами.

Фото: &copy; Flickr/Niranjan

Фото: © Flickr/Niranjan

Возглавил команду бывший глава Massive Фредрик Рундквист. Ранее он был исполнительным продюсером The Division. Также к нему присоединились выходцы из Ubisoft. Один из членов ранее работал над Hitman.

Сейчас команда работает над новым проектом. Будущая игра имеет отношение к культовой классике. По всей видимости, речь идёт о сиквеле или переосмыслении некого знаменитого проекта. При этом игра будет мультиплатформенной и многопользовательской.

Студия Sharkmob планирует посетить конференцию GDC в Сан-Франциско. Она пройдёт 21 марта. Скорее всего, команда анонсирует там свой новый проект.

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Сергей Сурепин
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