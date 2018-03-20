Создатели Hitman работают над "культовой классикой"
Независимую студию Sharkmob основали год назад пять ветеранов игровой индустрии. Все они работали длительное время над крупными проектами.
Фото: © Flickr/Niranjan
Возглавил команду бывший глава Massive Фредрик Рундквист. Ранее он был исполнительным продюсером The Division. Также к нему присоединились выходцы из Ubisoft. Один из членов ранее работал над Hitman.
Сейчас команда работает над новым проектом. Будущая игра имеет отношение к культовой классике. По всей видимости, речь идёт о сиквеле или переосмыслении некого знаменитого проекта. При этом игра будет мультиплатформенной и многопользовательской.
Студия Sharkmob планирует посетить конференцию GDC в Сан-Франциско. Она пройдёт 21 марта. Скорее всего, команда анонсирует там свой новый проект.