Создатели Hitman работают над "культовой классикой"

Возглавил команду бывший глава Massive Фредрик Рундквист. Ранее он был исполнительным продюсером The Division. Также к нему присоединились выходцы из Ubisoft. Один из членов ранее работал над Hitman.

Сейчас команда работает над новым проектом. Будущая игра имеет отношение к культовой классике. По всей видимости, речь идёт о сиквеле или переосмыслении некого знаменитого проекта. При этом игра будет мультиплатформенной и многопользовательской.