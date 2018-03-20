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Опубликовано 20 марта 2018, 13:51

Звезда "Властелина колец" снялась в рекламе игры о пиратах от Microsoft

Разработчики опубликовали новый трейлер игры Sea of Thieves. Он приурочен к релизу симулятора пиратской жизни.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Xbox

Фото: © Кадр из видео YouTube/Xbox

20 марта выходит игра Sea of Thieves. Этот проект спонсируется компанией Microsoft. Саму игру разрабатывает студия Rare.

По этому поводу разработчики опубликовали новое видео. Главную роль в нём сыграли Сэмуайз Гэмджи из трилогии "Властелин колец" и Шон Эстин (Боб из сериала "Очень странные дела").

Напомним, игра будет доступна на Windows 10 и Xbox One. Цена — 3999 рублей.

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Сергей Сурепин
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