Звезда "Властелина колец" снялась в рекламе игры о пиратах от Microsoft
Разработчики опубликовали новый трейлер игры Sea of Thieves. Он приурочен к релизу симулятора пиратской жизни.
Фото: © Кадр из видео YouTube/Xbox
20 марта выходит игра Sea of Thieves. Этот проект спонсируется компанией Microsoft. Саму игру разрабатывает студия Rare.
По этому поводу разработчики опубликовали новое видео. Главную роль в нём сыграли Сэмуайз Гэмджи из трилогии "Властелин колец" и Шон Эстин (Боб из сериала "Очень странные дела").
Напомним, игра будет доступна на Windows 10 и Xbox One. Цена — 3999 рублей.