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Опубликовано 20 марта 2018, 13:30

Легендарный Тамагочи вернулся и теперь "живёт" в смартфонах

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/BANDAI NAMCO Entertainment Europe

Фото: © Кадр из видео YouTube/BANDAI NAMCO Entertainment Europe

С тех пор как мир пережил нашествие электронных питомцев, прошли десятилетия. Теперь ситуация повторяется.

Японская фирма Bandai Namco объявила о выходе мобильной игры My Tamagotchi Forever. Это переосмысление классической версии "Тамагочи".

Игра доступна на iOS и Android. Скачать её можно абсолютно бесплатно. Само собой, в приложении есть встроенные покупки, которые позволят обменивать деньги на бонусы и угощения для питомцев.

Дизайнеры My Tamagotchi Forever не отказались от классических приёмов: "приучи животное к лотку", "покорми питомца" и "пощекочи питомца" на месте. При этом животные стали более милыми.

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Сергей Сурепин
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