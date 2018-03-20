Легендарный Тамагочи вернулся и теперь "живёт" в смартфонах

С тех пор как мир пережил нашествие электронных питомцев, прошли десятилетия. Теперь ситуация повторяется.

Японская фирма Bandai Namco объявила о выходе мобильной игры My Tamagotchi Forever. Это переосмысление классической версии "Тамагочи".

Игра доступна на iOS и Android. Скачать её можно абсолютно бесплатно. Само собой, в приложении есть встроенные покупки, которые позволят обменивать деньги на бонусы и угощения для питомцев.