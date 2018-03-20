Легендарный Тамагочи вернулся и теперь "живёт" в смартфонах
Фото: © Кадр из видео YouTube/BANDAI NAMCO Entertainment Europe
С тех пор как мир пережил нашествие электронных питомцев, прошли десятилетия. Теперь ситуация повторяется.
Японская фирма Bandai Namco объявила о выходе мобильной игры My Tamagotchi Forever. Это переосмысление классической версии "Тамагочи".
Игра доступна на iOS и Android. Скачать её можно абсолютно бесплатно. Само собой, в приложении есть встроенные покупки, которые позволят обменивать деньги на бонусы и угощения для питомцев.
Дизайнеры My Tamagotchi Forever не отказались от классических приёмов: "приучи животное к лотку", "покорми питомца" и "пощекочи питомца" на месте. При этом животные стали более милыми.