Создатель The Sims выпустит новую игру впервые за 10 лет

Ранее разработчик занимался играми SimCity, The Sims и Spore. Его новый проект — мобильная игра. Пока нет информации, на каких именно платформах она будет доступна.

Игра Proxi создаётся в сотрудничестве с фирмой Gallium Artists на движке Unity. Как и предыдущие игры, Proxi — это симулятор. В нём геймеры должны будут создавать целые миры, используя при этом воспоминания.

Сначала игра будет пустой, однако при помощи воспоминаний, выполненных в игре в виде блоков, игроки смогут создать собственный 3D-мир на любую тему вроде "семейных приключений".

Вместе с этим разработчики проведут конкурс — Proxi Art Challenge. Его участники должны будут показать команде свои творения. После этого разработчики выберут кандидата на должность художника на свой проект.