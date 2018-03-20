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Опубликовано 20 марта 2018, 13:40

Создатель The Sims выпустит новую игру впервые за 10 лет

Известный геймдизайнер Уилл Райт анонсировал новый проект. Игра получила название Proxi.

Скриншот видео&nbsp;Unity
Скриншот видео Unity

Ранее разработчик занимался играми SimCity, The Sims и Spore. Его новый проект — мобильная игра. Пока нет информации, на каких именно платформах она будет доступна.

Игра Proxi создаётся в сотрудничестве с фирмой Gallium Artists на движке Unity. Как и предыдущие игры, Proxi — это симулятор. В нём геймеры должны будут создавать целые миры, используя при этом воспоминания.

Сначала игра будет пустой, однако при помощи воспоминаний, выполненных в игре в виде блоков, игроки смогут создать собственный 3D-мир на любую тему вроде "семейных приключений".

Вместе с этим разработчики проведут конкурс — Proxi Art Challenge. Его участники должны будут показать команде свои творения. После этого разработчики выберут кандидата на должность художника на свой проект.

Дата выхода Proxi пока не называется.

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Сергей Сурепин
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