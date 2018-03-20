Создатель The Sims выпустит новую игру впервые за 10 лет
Известный геймдизайнер Уилл Райт анонсировал новый проект. Игра получила название Proxi.
Ранее разработчик занимался играми SimCity, The Sims и Spore. Его новый проект — мобильная игра. Пока нет информации, на каких именно платформах она будет доступна.
Игра Proxi создаётся в сотрудничестве с фирмой Gallium Artists на движке Unity. Как и предыдущие игры, Proxi — это симулятор. В нём геймеры должны будут создавать целые миры, используя при этом воспоминания.
Сначала игра будет пустой, однако при помощи воспоминаний, выполненных в игре в виде блоков, игроки смогут создать собственный 3D-мир на любую тему вроде "семейных приключений".
Вместе с этим разработчики проведут конкурс — Proxi Art Challenge. Его участники должны будут показать команде свои творения. После этого разработчики выберут кандидата на должность художника на свой проект.
Дата выхода Proxi пока не называется.