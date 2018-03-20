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Опубликовано 20 марта 2018, 15:01

Видеоигры снова обвиняют в громком убийстве

Фото: &copy; Flickr/Vadu Amka

Фото: © Flickr/Vadu Amka

На этот раз ситуация произошла в Польше. Здесь было совершено убийство в местечке Череквица.

Молодой человек вломился в дом своей бывшей супруги. Мужчина убил родителей девушки, а супругу с ребёнком не успел. Он грозился сделать это несколькими днями ранее в социальных сетях.

Преступник оказался геймером. По свидетельству очевидцев, он проводил за компьютером много времени. В этот день он долго играл, а после отправился совершать преступление.

Этот инцидент — очередной повод для того, чтобы обвинить видеоигры в насилии. Согласно предварительной информации, именно эту линию будут продавливать адвокаты в суде.

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Сергей Сурепин
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