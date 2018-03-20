Видеоигры снова обвиняют в громком убийстве

На этот раз ситуация произошла в Польше. Здесь было совершено убийство в местечке Череквица.

Молодой человек вломился в дом своей бывшей супруги. Мужчина убил родителей девушки, а супругу с ребёнком не успел. Он грозился сделать это несколькими днями ранее в социальных сетях.

Преступник оказался геймером. По свидетельству очевидцев, он проводил за компьютером много времени. В этот день он долго играл, а после отправился совершать преступление.