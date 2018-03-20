Володин считает, что Украину используют в борьбе против России

Украина всё больше выходит из международного правового поля, ей это прощают, потому что её используют, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Украина всё больше выходит из международного правового поля. Совершенно очевидно, она себя противопоставляет и Европейскому союзу, и мировому сообществу. Любой другой стране наверняка бы мировое сообщество просто этого не простило, — сказал Володин. — Украине это прощают лишь по одной причине, что её используют, в том числе в борьбе против России, для того чтобы ослабить Россию.

Однако политик уверен, что это временная ситуация и наступит час, когда Киеву придётся платить по своим долгам.

— Через какой-то промежуток времени Украине придётся выплачивать те огромные долги, которые превышают и бюджет Украины, эта сумма сейчас уже приближается к 60 миллиардам долларов. И всё это впереди Украину ждёт, — считает Володин.