5-летняя первоклассница провалилась в школьном туалете и утонула в выгребной яме

Пятилетняя школьница из Южной Африки утонула выгребной яме после того, как упала туда, когда пошла в туалет в перерыв между уроками. Когда Лумка Мхетва исчезла, учителя решили, что девочку похитили, и организовали её поиски.Тело погибшей было найдено на следующей день после того, как яму опустошили, сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла в начальной школе "Луна" в городе Бизане. Министр образования принёс свои соболезнования семьей погибшей и заверил, что в школе будут усилены меры безопасности.

Впрочем, отец Лумки считает, что его дочь не могла сама упасть и, скорее всего, её толкнули, поскольку на ней было нижнее бельё. По словам мужчины, девочка была счастлива, что наконец-то пошла в школу. В день трагедии она поцеловала его на прощание и пообещала хорошо учиться.