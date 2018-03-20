"Зюганову замены нет". Володин счёл выдвижение Грудинина неудачным для КПРФ

Бессменный лидер коммунистической партии всегда набирал больший процент голосов избирателей, чем это удалось председателю совхоза им. Ленина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что результаты КПРФ на прошедших президентских выборах свидетельствуют о неудачном выборе кандидата. Он, по словам Володина, должен был "соответствовать требованиям той политической партии и тех, кто объединился в политическую силу".

— Некоторые партии выдвинули кандидатов, которые впервые участвуют в избирательной кампании. Допустим, для КПРФ можно было бы, анализируя итог участия нового кандидата, сказать, что поиск лучшего кандидата — враг хорошего, — приводит слова политика РИА "Новости".

При этом он отметил, что Зюганов на президентских выборах всегда набирал больший процент голосов, чем это сделал Грудинин.

— Геннадию Андреевичу Зюганову замены нет, — подчеркнул Володин.