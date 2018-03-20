"Зюганову замены нет". Володин счёл выдвижение Грудинина неудачным для КПРФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин (Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко), Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев).
Бессменный лидер коммунистической партии всегда набирал больший процент голосов избирателей, чем это удалось председателю совхоза им. Ленина.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что результаты КПРФ на прошедших президентских выборах свидетельствуют о неудачном выборе кандидата. Он, по словам Володина, должен был "соответствовать требованиям той политической партии и тех, кто объединился в политическую силу".
— Некоторые партии выдвинули кандидатов, которые впервые участвуют в избирательной кампании. Допустим, для КПРФ можно было бы, анализируя итог участия нового кандидата, сказать, что поиск лучшего кандидата — враг хорошего, — приводит слова политика РИА "Новости".
При этом он отметил, что Зюганов на президентских выборах всегда набирал больший процент голосов, чем это сделал Грудинин.
— Геннадию Андреевичу Зюганову замены нет, — подчеркнул Володин.
Напомним, Грудинин набрал 11,78% голосов избирателей, заняв второе место. Таким образом, он проспорил собственные усы, заключив пари с популярным блогером Юрием Дудем, который предсказывал, что результат Грудинина будет ниже 15%. Позже председатель совхоза имени Ленина фактически отказался выполнять условия спора.