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Опубликовано 20 марта 2018, 21:55

Слуцкий назвал поступком "воспитанного человека" звонок Трампа Путину

Леонид Слуцкий. Фото: &copy; РИА Новости / Григорий Сысоев

Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Парламентарий выразил надежду, что рано или поздно конструктивный подход в диалоге России и Америки возобладает.

Президент США Дональд Трамп поступил как воспитанный человек, приняв решение поздравить российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Рад, что Трамп поступил прежде всего как хорошо воспитанный человек, поздравив Владимира Путина с переизбранием на пост президента, — приводит РИА "Новости" слова депутата.

Однако парламентарий на данный момент не готов прогнозировать возможное улучшение отношений между РФ и США.

— Со своей стороны мы продолжаем надеяться, что рано или поздно конструктивный подход в диалоге России и Америки возобладает, — отметил Слуцкий.

Напомним, сегодня президент США позвонил главе российского государства и поздравил его с победой на выборах. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы Путин и Трамп обсудили координацию усилий по ограничению гонки вооружений, обеспечение стратегической стабильности и борьбу с международным терроризмом.

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Анна Стрельцова
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