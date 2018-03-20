Слуцкий назвал поступком "воспитанного человека" звонок Трампа Путину
Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Парламентарий выразил надежду, что рано или поздно конструктивный подход в диалоге России и Америки возобладает.
Президент США Дональд Трамп поступил как воспитанный человек, приняв решение поздравить российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
— Рад, что Трамп поступил прежде всего как хорошо воспитанный человек, поздравив Владимира Путина с переизбранием на пост президента, — приводит РИА "Новости" слова депутата.
Однако парламентарий на данный момент не готов прогнозировать возможное улучшение отношений между РФ и США.
— Со своей стороны мы продолжаем надеяться, что рано или поздно конструктивный подход в диалоге России и Америки возобладает, — отметил Слуцкий.
Напомним, сегодня президент США позвонил главе российского государства и поздравил его с победой на выборах. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы Путин и Трамп обсудили координацию усилий по ограничению гонки вооружений, обеспечение стратегической стабильности и борьбу с международным терроризмом.