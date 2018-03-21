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Опубликовано 21 марта 2018, 03:51

Госдума отказалась приравнивать гражданский брак к официальному

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По мнению председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, это "повлечёт существенное ограничение прав граждан".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал проект закона, по которому сожительство приравнивалось к законному браку. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагал введение "фактических брачных отношений". Под этим понятием понимались "не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство" в течение пяти лет, либо проживание в течение двух лет и наличие совместного ребёнка.

Как отметил председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, даже в официальном браке может не наблюдаться упомянутых признаков.

— Супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах долгое время и не вести общее хозяйство, — подчеркнул он.

Также Крашенников добавил, что "приравнивание фактических брачных отношений к зарегистрированному браку повлечёт существенное ограничение прав граждан".

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Алексей Наумовец
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