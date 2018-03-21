Госдума отказалась приравнивать гражданский брак к официальному

По мнению председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, это "повлечёт существенное ограничение прав граждан".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал проект закона, по которому сожительство приравнивалось к законному браку. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагал введение "фактических брачных отношений". Под этим понятием понимались "не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство" в течение пяти лет, либо проживание в течение двух лет и наличие совместного ребёнка.

Как отметил председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, даже в официальном браке может не наблюдаться упомянутых признаков.

— Супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах долгое время и не вести общее хозяйство, — подчеркнул он.