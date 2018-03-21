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Регион
Опубликовано 21 марта 2018, 08:09

Президент Мьянмы ушёл в отставку

Президент Мьянмы Тхин Чжо ушёл в отставку. Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в "Фейсбуке".

Согласно документу, Тхин Чжо "попросил снять с себя полномочия" по собственному желанию. Кандидатура на пост президента должна быть предложена парламентом страны в течение семи дней.

Тхин Чжо занимал пост президента с марта 2016 года.

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Артём Андреев
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