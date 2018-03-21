Президент Мьянмы ушёл в отставку
Президент Мьянмы Тхин Чжо ушёл в отставку. Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в "Фейсбуке".
BREAKING: President Htin Kyaw has resigned from his post, effective immediately, according to a post released by his office this morning on Facebook. The statement confirmed that a replacement will be nominated by parliament within seven days, per constitutional requirements. pic.twitter.com/Bhykb0jaVS— DVB Multimedia Group (@DemocVoiceBurma) 21 марта 2018 г.
Согласно документу, Тхин Чжо "попросил снять с себя полномочия" по собственному желанию. Кандидатура на пост президента должна быть предложена парламентом страны в течение семи дней.
Тхин Чжо занимал пост президента с марта 2016 года.