Мужчина с монтировкой напал на компанию друзей из-за Pokemon Go
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Причиной развернувшегося конфликта стала борьба за тренировочную башню, которой заинтересовались игроки.
Трое друзей отдыхали в гордском парке Ванкувера (штат Вашингтон). Неизвестный мужчина припарковал рядом с ними авто, вышел наружу и начал угрожать железной монтировкой, сообщает Gamerant.
Он появился из ниоткуда и начал кричать: "Кто из вас Энди?", держа в руках монтировку. Мой ник AndySamberg, так что мужчина искал парня по имени Энди, а я в это время как раз лечил своего покемона.
Эндрю Оттон, участник происшествия
Нападавший спросил, кто из мужчин только что захватил его тренировочную башню. Друг Оттона, Грейсон Хагстром, осознав опасность ситуации, обошёл нападавшего и взял его в удушающий захват.
Судья, ведущий дело, заявил, что нападавший ударил монтировкой по столу, за которым сидела компания друзей. Мужчина не успел нанести им увечий. Нападавшего звали Стивен Джолли. Он сообщил полиции, что не употреблял алкоголь или наркотики, однако страдает психическими расстройствами.
В итоге Джолли предъявили обвинения в нападении и причинении вреда здоровью.