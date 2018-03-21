Российские программисты решили обновить графику культовой игры Half-Life
Для этого разработчики используют движок Unreal Engine 4. Сейчас проект находится в стадии пре-альфы.
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Независимая команда разработчиков во главе с российским автором SilverTM работает над Project Lambda. Эта игра — обновлённая версия первой главы Half-Life на движке Unreal Engine 4, сообщает DSOG.
В первой главе главный герой Гордон Фримен большую часть времени едет на метро. Эпизодов со стрельбой не будет.
Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Команда не называет сроков выпуска игры.