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Опубликовано 21 марта 2018, 07:41

Российские программисты решили обновить графику культовой игры Half-Life

Для этого разработчики используют движок Unreal Engine 4. Сейчас проект находится в стадии пре-альфы.

Фото &copy; Valve Software

Фото © Valve Software

Независимая команда разработчиков во главе с российским автором SilverTM работает над Project Lambda. Эта игра — обновлённая версия первой главы Half-Life на движке Unreal Engine 4, сообщает DSOG.

В первой главе главный герой Гордон Фримен большую часть времени едет на метро. Эпизодов со стрельбой не будет.

Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Команда не называет сроков выпуска игры.

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Сергей Сурепин
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