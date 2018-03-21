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Опубликовано 21 марта 2018, 08:11

Популярный мультфильм "Суперсемейка" получит игру в стиле LEGO

Судя по информации из рекламных материалов, игра создаётся для PS4, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.

Кадр мультфильма "Суперсемейка"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Суперсемейка"/ © Кинопоиск

Пользователь "Твиттера" Jason Inquires опубликовал обложку игры LEGO Incredibles. Она посвящена анимационному фильму "Суперсемейка-2".

Наборы LEGO по "Суперсемейке" начинают появляться в магазинах. Внутри коробок есть флаер с игрой LEGO Incredibles. Релиз на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Первая LEGO-игра по ленте Pixar.

На флаере нет даты выхода игры. Скорее всего, релиз приурочен будет к премьере второй части мультфильма. Она запланирована на 14 июня.

Напомним, первые слухи об игре LEGO по "Суперсемейке" появились в январе. Якобы проектом занимается студия TT Games.

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Сергей Сурепин
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