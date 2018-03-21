Популярный мультфильм "Суперсемейка" получит игру в стиле LEGO
Судя по информации из рекламных материалов, игра создаётся для PS4, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.
Кадр мультфильма "Суперсемейка"/ © Кинопоиск
Пользователь "Твиттера" Jason Inquires опубликовал обложку игры LEGO Incredibles. Она посвящена анимационному фильму "Суперсемейка-2".
The LEGO Incredibles sets are starting to show up in-stores. Included in the box is a flyer for a... LEGO INCREDIBLES GAME!— Jason Inquires (@jasoninquires) March 19, 2018
Coming to PC, PS4, Xbox One and #NintendoSwitch
First Pixar LEGO game!https://t.co/H3nxQFpTVA #LEGO #Pixar #TTGames pic.twitter.com/DrZHl8pLS8
Наборы LEGO по "Суперсемейке" начинают появляться в магазинах. Внутри коробок есть флаер с игрой LEGO Incredibles. Релиз на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Первая LEGO-игра по ленте Pixar.
На флаере нет даты выхода игры. Скорее всего, релиз приурочен будет к премьере второй части мультфильма. Она запланирована на 14 июня.
Напомним, первые слухи об игре LEGO по "Суперсемейке" появились в январе. Якобы проектом занимается студия TT Games.