GTA V уже в пятнадцатый раз стала лидером продаж

Grand Theft Auto V снова заняла первое место в чарте розничных продаж Великобритании. Игра возглавляет рейтинг уже в пятнадцатый раз, сообщает Games Industry.

Продажи игры выросли на 21%. В совокупности в стране продано было более 7 миллионов копий GTA V. Речь идёт только о дисках.