GTA V уже в пятнадцатый раз стала лидером продаж
Игра, несмотря на свою давнюю дату выхода, до сих пор остаётся одним из самых популярных проектов.
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Grand Theft Auto V снова заняла первое место в чарте розничных продаж Великобритании. Игра возглавляет рейтинг уже в пятнадцатый раз, сообщает Games Industry.
Продажи игры выросли на 21%. В совокупности в стране продано было более 7 миллионов копий GTA V. Речь идёт только о дисках.
Также в десятку самых продаваемых игр входят Monster Hunter World, FIFA 18 и PlayerUnknown’s Battlegrounds.