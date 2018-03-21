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Регион
Опубликовано 21 марта 2018, 08:41

GTA V уже в пятнадцатый раз стала лидером продаж

Игра, несмотря на свою давнюю дату выхода, до сих пор остаётся одним из самых популярных проектов.

Фото &copy; Rockstar North

Фото © Rockstar North

Grand Theft Auto V снова заняла первое место в чарте розничных продаж Великобритании. Игра возглавляет рейтинг уже в пятнадцатый раз, сообщает Games Industry.

Продажи игры выросли на 21%. В совокупности в стране продано было более 7 миллионов копий GTA V. Речь идёт только о дисках.

Также в десятку самых продаваемых игр входят Monster Hunter World, FIFA 18 и PlayerUnknown’s Battlegrounds.

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Сергей Сурепин
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