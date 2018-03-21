Самый популярный стример на Twitch рассказал о своих доходах

Не так давно Тайлер Блевинс стал едва ли не главным героем Интернета. Он уже получил более 100 тысяч подписчиков.

Популярность стримера вышла за пределы игрового сообщества. Так, например, на прошлой неделе он провёл трансляцию с рэпером Дрейком, которая собрала рекордные показатели по просмотрам.

Теперь геймер интересен не только профильным сайтам, сообщает GameSpot. Журнал Forbes пообщался со стримером, который известен под псевдонимом Ninja. Геймер рассказал, сколько зарабатывает с помощью Twitch.

Месячный доход стримера — 560 тысяч долларов. Также геймер рассказал, что главная причина популярности игры Fortnite — обширный охват аудитории на всех платформах.