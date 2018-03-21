В ГД заявили, что разговор Путина и Трампа даёт шанс на дальнейший диалог с США
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Как отметил Владимир Шаманов, два президента обсудили самые злободневные вопросы, а не только ограничились поздравлениями.
Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа дают шанс для дальнейшего диалога с Соединёнными Штатами по военным и дипломатическим направлениям. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
— Два президента великих держав поговорили по телефону, обсудили самые злободневные вопросы, а не только ограничились поздравлениями. Это даёт шанс на дальнейшее продолжение диалога по всем направлениям — и дипломатическим, и военным, — отметил Шаманов.
Как он подчеркнул, это, безусловно, важно в современных условиях. Напомним, во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп в том числе обсудили координацию усилий по ограничению гонки вооружений. Российский лидер отмечал, что Москва не допустит никакой гонки вооружений.