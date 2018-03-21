Мобильный клон PlayerUnknown’s Battlegrounds заработал миллион долларов за 3 дня
Игра при этом до сих пор недоступна широкой аудитории. Проект Fortnite будет распространяться бесплатно.
Фото: © Epic Games
12 марта студия Epic Games открыла регистрацию для закрытого тестирования мобильной версии Fortnite Battle Royale для обладателей устройств Apple. Спустя 72 часа пользователи потратили на внутриигровые покупки более миллиона долларов, сообщает MCV.
По всему миру за прошедшую неделю мобильная Fortnite заработала более полутора миллионов долларов. Сейчас версия для смартфонов доступна только для небольшой части игроков.
Также мобильная версия игры в первые сутки после выхода заняла первую строчку чартов AppStore в 47 странах. Речь идёт не только о категории игр, а об общем разделе приложений онлайн-магазина Apple.