Мобильный клон PlayerUnknown’s Battlegrounds заработал миллион долларов за 3 дня

12 марта студия Epic Games открыла регистрацию для закрытого тестирования мобильной версии Fortnite Battle Royale для обладателей устройств Apple. Спустя 72 часа пользователи потратили на внутриигровые покупки более миллиона долларов, сообщает MCV.

По всему миру за прошедшую неделю мобильная Fortnite заработала более полутора миллионов долларов. Сейчас версия для смартфонов доступна только для небольшой части игроков.