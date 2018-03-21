В Якутии два дня разыскивали подростка, который завис в компьютерной игре

В городе Якутске пропавшего без вести подростка нашли в городском компьютерном зале.

В полицию обратилась мать 13-летнего школьника после того, как он не пришёл домой ночевать. Также подросток не отвечал на телефонные звонки, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Оказалось, юный геймер настолько увлёкся компьютерной игрой, что не заметил, как прошло два дня. Молодого человека вернули в семью.