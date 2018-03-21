В Якутии два дня разыскивали подростка, который завис в компьютерной игре
Фото: © Dota 2 The International
В городе Якутске пропавшего без вести подростка нашли в городском компьютерном зале.
В полицию обратилась мать 13-летнего школьника после того, как он не пришёл домой ночевать. Также подросток не отвечал на телефонные звонки, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Оказалось, юный геймер настолько увлёкся компьютерной игрой, что не заметил, как прошло два дня. Молодого человека вернули в семью.
Напомним, ранее в Калуге геймер ограбил компьютерный клуб на 200 тысяч рублей. Он разбирал системные блоки, вынимал видеокарты и карты памяти, а после продавал комплектующие.