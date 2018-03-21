Производители видеокарт убирают геймерские бренды с устройств AMD
По всей видимости, это связано с тем, что фирмы начали заключать партнёрские контракты с NVIDIA.
Фото © Flickr/NVIDIA Corporation
В начале марта 2018 года стали известны подробности о программе GeForce Partner Program. Согласно её условиям, сторонним производителям видеокарт, например, Asus, MSI и Gigabyte, запрещается использовать собственные геймерские бренды для маркировки продуктов сразу и от NVIDIA, и от AMD.
Многие посчитали эту информацию неподтверждённым слухом. Но уже 20 марта стало известно, что некоторые компании уже начали убирать соответствующую маркировку с устройств AMD, сообщает DSO.
Таким образом, если Asus будет участником программы NVIDIA и хочет дальше использовать продукцию производителя в собственных версиях видеокарт, а также готовых ПК и ноутбуках под своим брендом ROG, то в той же линейке не должно быть гаджетов других компаний.