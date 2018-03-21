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Опубликовано 21 марта 2018, 09:44

Производители видеокарт убирают геймерские бренды с устройств AMD

По всей видимости, это связано с тем, что фирмы начали заключать партнёрские контракты с NVIDIA.

Фото &copy; Flickr/NVIDIA Corporation

Фото © Flickr/NVIDIA Corporation

В начале марта 2018 года стали известны подробности о программе GeForce Partner Program. Согласно её условиям, сторонним производителям видеокарт, например, Asus, MSI и Gigabyte, запрещается использовать собственные геймерские бренды для маркировки продуктов сразу и от NVIDIA, и от AMD.

Многие посчитали эту информацию неподтверждённым слухом. Но уже 20 марта стало известно, что некоторые компании уже начали убирать соответствующую маркировку с устройств AMD, сообщает DSO.

Таким образом, если Asus будет участником программы NVIDIA и хочет дальше использовать продукцию производителя в собственных версиях видеокарт, а также готовых ПК и ноутбуках под своим брендом ROG, то в той же линейке не должно быть гаджетов других компаний.

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Сергей Сурепин
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