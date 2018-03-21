Госдума аплодисментами поздравила Владимира Путина с победой на выборах

Вячеслав Володин подчеркнул, что для страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддержанный большинством населения.

Госдума продолжительными аплодисментами поздравила Владимира Путина с победой на прошедших 18 марта выборах президента России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в ближайшее время Центризбирком подведёт окончательные итоги выборов.

— Но, насколько мы с вами знаем, уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков: с абсолютной поддержкой на выборах победил наш президент Владимир Владимирович Путин, — подчеркнул он.

Володин отметил: "Давайте его поздравим с этой победой". В ответ раздались громкие аплодисменты. Володин также подчеркнул, что результат является историческим.

— Все это позволит президенту более эффективно работать и решать эти задачи. Конечно, для страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддержанный большинством населения, — отметил он.