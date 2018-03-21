В России за видеоиграми регулярно проводят время 45% детей

19 марта Институт современных медиа опубликовал исследование о том, как в современной России дети взаимодействуют с медиа.

Доклад получил название "Дети. Медиапотребление. 2017". Он представляет собой объёмное исследование об отношениях российского ребёнка с контентом.

Большинство данных были получены в ходе опроса порядка 10 тысяч человек: от родителей — порядка 7 тысяч, остальные — от детей и подростков от двух и более лет. Из исследования стало известно, что за видеоиграми регулярно проводят время 45% детей. В игры на том или ином устройстве играют 71% детей в возрасте двух — двенадцати лет.